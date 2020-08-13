Serdar Bilgili ile ilgili sorulardan kaçmak için taktik uygulayan Samyeli, aynı restorantta olan oyuncu Necip Memili ve eşi ile mekandan ayrıldı.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Defne Samyeli, hızlı adımlarla ağabeyinin kullandığı arabaya binerek, oradan uzaklaştı.