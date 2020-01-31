"TAMAMEN GERÇEK DIŞI BİR İDDİA"



Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti:



Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım.