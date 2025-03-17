Defne Joy Foster'ın oğlu büyüdü
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etmişti. Annesi hayatını kaybettiğinde 2 yaşında olan Can, artık 14 yaşında
Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2011'de hayatını kaybetmişti. Foster, hayatını kaybettiğinde geride Can adında minik bir erkek çocuğu bırakmıştı.
Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz, şimdi 14 yaşında.
İlker Yasin Solmaz, oğlunun görüntüsünü; "Can Kılıç, ünlü anne - babasını izliyor" notuyla paylaştı.
8 AY SONRA EVLENDİ
Defne Joy Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var" diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal ile evlenmişti.