Dedesinin 'çok kıymetli' diye hediye ettiği gizemli taşı bankada saklıyor - Haberler

İHA

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yaşayan Ş.B. adlı vatandaş, dedesinin kendisine yaklaşık 40 yıl önce çok değerli bir taş hediye ettiğini iddia etti.

İHA'nın haberine göre Ş.B, arkeologlara dahi göstermediği yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir bankanın kiralık kasasında muhafaza etmeye başladı.

Tarihçesini kesin olarak bilmediği taşı 40 yıl önce dedesinden emanet aldığını belirten Ş.B., “Taşın bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorum. Kimseye göstermedim, itimadım olmadığı için göstermeyi de düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bunu direkt teslim etmek istiyorum” dedi.

“200 BİN DOLAR TEKLİF EDİLDİ”

“Sosyal medyada bazı araştırmalar yaptım, benimle diyaloğa girmek isteyenler oldu. Rakamları hiçbir zaman dikkate almıyorum” diyen Ş.B., “Çünkü ben bunu devlete teslim etmek istiyorum. Bu taş için aklımda bir rakam var. Daha önceden bu taşı paylaşınca 200 bin dolar gibi bir teklif geldi. Teklif sosyal medya üzerinden geldi, teklifi veren kişi ile pek diyaloğa girmedim. Ben bu taşı bir bankanın kasasında saklıyorum. Ramazan ayının ortalarında kasaya bıraktım. Çünkü çok değerli olduğuna kanaat getirdim” diye konuştu.