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        Haberler Televizyon Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir? Dedemin Fişi nerede çekildi?

        Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir?

        Dedemin Fişi filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında tekrardan izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dedemin Fişi filminde, yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu otururken, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin kaleme almıştır. Hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan filmin yapımcılığını BKM'nin üstlenmektedir. İşte Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

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        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 18:38
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        Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları
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        2016 yılında vizyona giren Dedemin Fişi filmi beyaz perdenin ardından televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Onur Buldu ve Alper Kul'un üstlendiği Dedemin Fişi filmi 29 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında olacak. Peki, "Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir? Dedemin Fişi nerede çekildi?" İşte Dedemin Fişi filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

        Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.

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        Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

        Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

        Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

        Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

        Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

        Özge Borak - Nurgül Çirci

        Ayşen Gruda

        Aziz Aslan - Şinasi

        Onur Atilla - Vecdi Şimşir

        Doğa Rutkay - Pervin Kaya

        Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

        Erdem Yener - Bora Çirci

        Burak Topaloğlu - Ivan

        İrem Sak - Kader Çirci

        Kıvanç Baran Arslan - Rıza

        Özlem Tokaslan - Üzerlik

        Zeynep Kankonde - Semra

        DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.

        DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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