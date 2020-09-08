`KÖYDE YAŞAYINCA HAYAL GÜCÜ DE GENİŞ OLUYOR´

Hayal gücünü kullanarak böyle bir evi inşa ettiğini anlatan Atik Bakırcı, "Çocukluğundan bu yana köylerde yaşama hayalim vardı. Hep köylerde olmak istedim. Köy benim için her zaman cennet olmuştur. Küçükken köyde yaşadım, köyde yaşayan çocukların hayal gücü de geniş oluyor. Hayal gücümü kullanarak burayı yaptım. 150 yıldır var olan eski evden geri kalan tahtalarla kendime yeni bir ev yaptım. Üzerinden yıllar geçti ve o ev artık kullanılmıyordu. Kullanılmayınca da bir kısmı çöktü. Çökmeyen kısım için diğer akrabalarımdan izin alarak içindeki tahtaları kullanmak istedim. Onlarda izin verdi. Ben orada kalan o mirası yeniden yaşatmak istiyordum. Yeni evimizin alt kısmında depo gibi olan yerde o malzemeyi değerlendirmeye başladım. Orada sağlam kalan tahtaları kamyonlarla alıp buraya getirdim. Kapı lazım oldu kesip doğradım kapı yaptım" dedi.