'Decadance #21' 28-29 Nisan'da CRR'de

Ünlü koreograf Ohad Naharin 'Decadance #21' adlı eseri 28-29 Nisan'da CRR sahnesinde ilk kez Türk sanatseverlerle buluşacak.
Çağımızın en özgün koreograflarından biri olan Ohad Naharin Decadance adlı eseri ile ilk defa Türkiye'de ve CRR sahnesinde!
Ohad Naharin'in 28 yıl yönettiği Batsheva Dance Company ve genç kuşak dansçılardan oluşan Batsheva Ensemble, dansçılarının kendine has teknik düzeyi, yaratıcı ve büyüleyici eserleriyle hem eleştirmenlerin hem izleyicilerin takdirini almış, dünyanın önde gelen dans topluluklarından.
Batsheva Ensemble tarafından iki gösteri ile İstanbul seyircisiyle buluşacak Decadance, Batsheva Dans Topluluğu ile 10. yılında, Ohad Naharin'in yarattığı eserlerden alıntılar yaparak tasarladığı bir çalışma. 2000 yılındaki prömiyerinden beri, Ohad Naharin her yıl dansçılarıyla Decadance için ikonik ve yeni koreografilerinden adaptasyonlar ile büyüleyici bir kolaj yaratıyor.
Decadance bir eserin ucu açık kalmasını, sonsuz oluşumunu ve hiçbir zaman bitmeyişini cisimleştiriyor. Decadance #21 ile topluluğun yaratıcı ve etkileyici repertuarına ek olarak Zorn adlı yeni eserin prömiyeri de izlenecek.
Ohad Naharin ve Yeni Bir Hareket Dili “Gaga”
1974 yılında dansçı olarak girdiği Batsheva Dance Company’e 1990 yılında sanat yönetmeni olarak davet edilene kadar, Ohad Naharin Martha Graham ve Maurice Béjart’ın topluluklarında dans etti ve New York’ta kendi koreografilerini sergilerken önemli dans topluluklarına eserler yarattı.
Kendi hareket dili ile bir dans metodolojisi geliştiren Naharin, dans dünyasında "Gaga" diye tanınan bir tekniğin de yaratıcısı.
Ohad Naharin Batsheva Dance Company’nin Sanat Yönetmeni olduğu yıl, gençlere ayrıcalık ve olanaklar tanımak için sadece genç dansçılardan oluşan bir topluluk oluşturmak amacıyla Batsheva Ensemble’ı kurdu ve bu dansçıların Gaga tekniği ile şekillenmesine önem verdi
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