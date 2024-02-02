Death Stranding 2'nin fragmanı yayınlandı! Ünlü yönetmen Fatih Akın detayı gözlerden kaçmadı!
Kojima Productions, Death Stranding 2 için 10 dakika süren yeni bir fragman yayınladı. Death Stranding 2: On the Beach adını alan oyunda Türk yönetmen Fatih Akın yer alıyor.
Kojima Productions, Death Stranding 2'nin fragmanı yayınlandı. Ünlü yönetmen Fatih Akın detayı ise şaşırttı. İlk oyunun devamı niteliğinde olacak Death Stranding 2, ilk yapımda da olduğu gibi birçok yıldız oyuncuyu bünyesinde barındıracak.
FATİH AKIN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Türk asıllı yönetmen Fatih Akın, Death Stranding 2'de oyuncak bir bebek olarak oyun boyu yer alacak.
Death Stranding 2 ilk olarak 2022'de The Game Awards'da tanıtılmıştı, tahminlere göre oyun PS5 için gelecek. İlk oyun iPhone ve PC üzerinden oynanabiliyordu.
KADRODA ÜNLÜLER YER ALIYOR
Death Stranding 2: On the Beach, Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Troy Baker gibi Hollywood yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip.
ÇIKIŞ TARİHİ NETLEŞTİ
Yayınlanan fragmanda oyunun çıkış senesi de gösterildi. Net bir çıkış tarihi olmasa da Death Stranding 2, 2025 yılında piyasaya sürülecek.