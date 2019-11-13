Türkiye'nin sınır dışı etmeye başladığı yabancı DEAŞ'lı teröristlerin ilki, Yunanistan'a sokulmadığı için halen Pazarkule Sınır Kapısı’nda, tampon bölgede bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan ve ABD vatandaşı olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Muhammad Darwis B. 3 gündür tampon bölgede bekliyor.

Ürdün kökenli olduğu belirtilen terörist geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdi. DEAŞ'lıya ayrıca gıda takviyesinde bulunuldu.

İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edilmiş, ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri göndermişti.

Türkiye'nin de kabul etmediği teröristin çok iyi derecede Arapça ve İngilizce konuştuğu söyleniyor.

Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırılırken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı.