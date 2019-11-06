Sosyal medya üzerinden sık sık taraftarlarına eylem çağrısında bulunan terör örgütü DEAŞ, bu kez Batılı ülkelerin 'akciğerlerini' hedef aldı.

Ortadoğu Medya Araştırma Enstitüsü, DEAŞ militanlarının ABD ve Avrupa ülkelerindeki destekçilerine orman yangınları çıkarmaları çağrısında bulunduğunu duyurdu.

DEAŞ bağlantılı internet sitelerinde ve dergilerde yayınlanan posterlerde, terör örgütü taraftarlarının 'cihada destek için' yaşadıkları ülkelerdeki ormanları yakmaları isteniyor.

DEAŞ'ın Nisan ayından bu yana en az 4 kez aynı çağrıyı tekrarladığı, son çağrının ise dün DEAŞ yanlısı 'Kureyş' sitesinde yapıldığı belirtiliyor.

Son çağrıda, "ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya'da orman yangınları çıkarın, çünkü bu onlar için acı verici olur" ifadeleri yer aldı.

DEAŞ, internet yayınları üzerinden sık sık taraftarlarını bireysel terör eylemleri düzenlemeye çağırıyor.