DEAŞ'ın finansörlerine operasyon: 20 gözaltı

DHA

Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

ÇİN VE ALMAN UYRUKLU ŞÜPHELİLER DE VAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda araştırma yapan jandarma ekipleri, yardım adı altında topladıkları parayı DAEŞ terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.