        DÇSO ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        DÇSO ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO, Cumhuriyetimizin 102. yılına unutulmaz bir müzik şöleni armağan ederek, sanatın ve gençliğin gücünü Cumhuriyetin eşsiz değerleriyle bir araya getirecek. Orkestra, bünyesinde yetişen genç yetenekleri sahneye taşıyarak onların başarı hikâyelerini 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da müzikseverlerle paylaşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:01
        DÇSO ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Cumhuriyetimizin 102. yılına özel hazırlanan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 29 Ekim’de Galataport İstanbul’da gerçekleştireceği iki konserle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sanatın evrensel dili ve gençliğin enerjisiyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

        Bu anlamlı konserde, DÇSO çatısı altında ilk orkestra deneyimlerini yaşayan ve bugün uluslararası kariyerlerini başarıyla sürdüren eski öğrenciler sahneye dönüyor. Keman sanatçıları Alican Süner, Hasan Gökçe Yorgun, İdil Yunkuş ve Sesim Bezdüz, orkestra ile yeniden buluşarak müzikseverlere ilham verici bir deneyim yaşatacak.

        DÇSO’nun yaklaşık 70 öğrenci ile vereceği bu konser, Genel Müzik Direktörü Prof. Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleşecek. Sarasate, Paganini, Vivaldi, Rossini, Fucik, Dvorak, Mozart, Hasan Niyazi Tura ve Cemal Reşit Rey’in eserleriyle zenginleşen repertuvarda; 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve Türkiye Senfonik Şiiri gibi Cumhuriyet ruhunu yansıtan eserler de yer alıyor.

        Arkasında titiz bir hazırlık süreci bulunan program için Türkiye’nin farklı illerindeki konservatuvar öğrencileri arasında gerçekleştirilen seçmelerle 124 öğrenci hazırlık kadrosuna katıldı. DÇSO Sanat Kurulu’nun değerli şefleri ve yardımcı eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen çalışmalar, çevre illerin de katılımıyla 6 şehirde yoğun bir tempoda sürdürülüyor.

        Konserler, 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 ve 17.00’de Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’nda düzenlenecek. Halka açık ve ücretsiz olan bu özel etkinlikler bu yıl da Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 7’den 70’e herkes için erişilebilir kılacak.

