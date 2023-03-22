Dayı yeğenini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!

Çorum'da, Çepni Mahallesi Çelik 3'üncü Cadde'deki hurdacılar mevkiinde önceki gün, Rıza Sadıklı ile birlikte hurda topladığı dayısı Hüseyin Sadıklı arasında para konusunda anlaşmazlık çıktı.
TABANCAYI ÇIKARIP TETİĞE BASTI
DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Hüseyin Sadıklı (44), belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla yeğeni Rıza Sadıklı'ya (37) ateş etti.
3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ
Rıza Sadıklı, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin Sadıklı gözaltına alındı.
KATİL DAYI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sadıklı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi´ne konuldu.