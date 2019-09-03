03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; Karadeniz müziği şarkıcısı Davut Güloğlu, tatil günlerini ve boş zamanlarını memleketi Rize'nin Yeni Güzelköy'ünde geçiriyor. 'Nurcanım', 'Katula Katula', 'Dur Orda Dur', 'Kopalım Bari' ve son olarak da 'Hayat Devam Ediyor' albümleriyle tanınan Davut Güloğlu, İstanbul'un yoğunluğundan kaçıp geldiği köyünde, sabah tavuklarının yumurtalarını alarak güne başlıyor, yeşil doğada yürüyüş yapıyor.
Bahçede yetiştirdiği domates, salatalık, biber ve fasulyeleri de toplayan şarkıcı, Anzer balı da yiyerek organik beslenmeye dikkat ediyor.
"KÖY YAŞANTISINA DOYAMIYORUM"
İstanbul'un yoğun temposundan kaçıp köyünde huzur bulduğunu söyleyen Güloğlu, "Köy yaşantısına doyamıyorum. Çok güzel bir yer bizim buralar. Her şey çok samimi, sahteliklerden uzak. O yüzden köyde çok mutluyum. Köyümü çok seviyorum. Her şey doğal, organik. Tavuklarım yemle beslenmiyor. Bahçede kendileri besleniyorlar. Dolayısıyla onların yaptığı yumurta da çok doğal oluyor. Yiyeceğim meyve ve sebzeyi kendim bahçeden topluyorum. Tereyağımı amcamın eşi yapıp veriyor. Balım Anzer Yaylası'ndan geliyor. Zenginliğe bakar mısınız? Bundan güzel bir hayat olabilir mi? İstanbul'un yoğun temposundan kaçıp köyümde huzur buluyorum" dedi.
"ALTIN DEĞERDE BİR ÜLKEYİZ"
Tatilinin büyük bölümünü köyünde geçirdiğini belirten Güloğlu, "Nefes aldığım yer burası. Dostum, arkadaşlarım burada yaşıyor. Doğa cenneti gibi bir yer Rize. Ben kendimi çok şanslı diye nitelendiriyorum. Dünyanın birçok ülkesine konser için gittim. Gitmediğim pek az yer vardır ama ülkem gibi, Rize'm gibi altın değerde bir yer görmedim. Biz altın değerde bir ülkeyiz. Şehirlerimiz de öyle fakat Rize biraz daha farklı benim için. Rize; yeşil tonların bol olduğu, yağmurun dinmediği, hiçbir yerde bulamayacağınız doğayı içinde barındırdığı bir yerdir. Bu yüzden Rize'yi mutlaka herkes ziyaret edip görmelidir" diye konuştu.
Köye geldiği zaman tam bir köylü gibi yaşadığını anlatan Güloğlu, "Sabah kalkarım, tavuklarım var, onların yaptığı yumurtayı alırım. Ardından bahçemden biber, salatalık, domates, fasulye ve diğer sebzelerden toplarım" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!