"ALTIN DEĞERDE BİR ÜLKEYİZ"



Tatilinin büyük bölümünü köyünde geçirdiğini belirten Güloğlu, "Nefes aldığım yer burası. Dostum, arkadaşlarım burada yaşıyor. Doğa cenneti gibi bir yer Rize. Ben kendimi çok şanslı diye nitelendiriyorum. Dünyanın birçok ülkesine konser için gittim. Gitmediğim pek az yer vardır ama ülkem gibi, Rize'm gibi altın değerde bir yer görmedim. Biz altın değerde bir ülkeyiz. Şehirlerimiz de öyle fakat Rize biraz daha farklı benim için. Rize; yeşil tonların bol olduğu, yağmurun dinmediği, hiçbir yerde bulamayacağınız doğayı içinde barındırdığı bir yerdir. Bu yüzden Rize'yi mutlaka herkes ziyaret edip görmelidir" diye konuştu.