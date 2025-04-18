Davinson Sanchez: Bu maçın tarihte yer aldığını biliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden lider Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, galibiyeti değerlendirdi.

Sanchez, "İstekliydik ilk yarıda. Çok fazla şans bulduk. Daha erken gol atsak farklı olabilirdi. Çok geliştirdik kendimizi. Herkes elinden geleni yapıyor. Şimdi çok önemli bir yarı final maçı var. Domine eden bir takım olmamız çok önemli. Bunun devamını istiyorum ve diliyorum." dedi.

"BU MAÇ TARİHTE YERİNİ ALDI"

Kolombiyalı oyuncu, "Takım çalışması diyebilirim. Aynı zamanda mentalite. Oyunumuz ve sonuç da iyiydi. Rekorlardan daha önemlisi maç maç gitmek. 3 puanı alıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Başka bir şey düşünmemeliyiz. Salı günü bir maçımız daha var. O maçı kazanırsak finalde olacağız. Bu maçı analiz edeceğiz ama aynı zamanda bu maçın tarihte yerini aldığını biliyoruz." sözlerini sarf etti.