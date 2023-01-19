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Haberler Futbol İtalya

Davide Nicola, Salernitana'dan kovulduktan 48 saat sonra görevine döndü

8-2'lik Atalanta mağlubiyeti sonrasında görevine son verilen Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola'yı kovduktan 48 saat sonra yeniden göreve getirdi

Giriş: 19.01.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Davide Nicola, Salernitana'dan kovulduktan 48 saat sonra görevine döndü
HABERTURK.COM

Serie A'nın 18. haftasında Atalanta'ya 8-2 gibi farklı bir skorla mağlup olan Salernitana'da yönetim, yenilginin faturasını teknik direktör Davide Nicola'ya çıkarmıştı. Maçın ardından Nicola ile yollarını ayıran Salernitana, 48 saat sonra görevi Nicola'ya iade etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Davide Nicola'nın teknik direktörlük görevinden alındığı belirtilirken, 49 yaşındaki teknik adama bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür edilmişti.

49 yaşındaki teknik adamın yerine Roberto D'Aversa, Rafa Benitez ve Leonardo Semplici gibi teknik direktörlerle görüşüldüğü ancak anlaşma sağlanamadığı belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından Nicola göreve çağrıldı.

Davide Nicola, tekrar göreve geldiği için sosyal medya hesabından kulüp başkanı Iervolino ve sportif direktör De Sanctis'e teşekkür etti.

Nicola, geçen yıl şubat ayında başına geçtiği Salernitana'da gösterdiği performansla takımın ligde kalmasını sağlamıştı. Nicola yönetiminde geçen sezon 15 maça çıkan Salernitana, bu maçlardan 18 puan toplayarak küme düşmekten kurtulmuştu.

Salernitana bu sezon ise şu ana kadar oynadığı 18 maçta aldığı 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 18 puan toplarken, 16. sırada kaldı. Bordo-beyazlı takım, ligde son 6 haftadır galip gelemiyor.

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