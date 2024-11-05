Beckham çiftinin tekne keyfi
Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan David Beckham ile Victoria Beckham, Miami'de teknelerinde görüntülendi
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Futbol sahasındaki başarısıyla dünya çapında büyük bir etki bırakan David Beckham ile moda ikonu eşi Victoria Beckham ultra lüks yatlarında objektiflere yansıdı.
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49 yaşındaki emekli futbolcu, 50 yaşındaki eski Spice Girls grubu üyesi Victoria Beckham ile Miami sahiline demir attı.
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Çift, denize girmek yerine gün boyu 16 milyon sterlin değerindeki (713 milyon TL) teknelerinde sohbet etti, güneşlendi ve kitap okudu.
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David Beckham, yazar Freida Mcfadden'ın The Housemaid's Secret kitabını, Victoria Beckham ise Freida McFadden'ın bir diğer kitabı olan Never Lie'ı okudu.
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David Beckham, kariyerini Florida merkezli futbol kulübü Inter Miami'nin ortağı olarak sürdürüyor.
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Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi'nin kadrosunda bulunduğu Inter Miami'nin değeri; yaklaşık 1 milyar dolar...
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Beckham çifti; Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) adlarında üç erkek ve Harper (12) adında bir kız çocuğu sahibi.
Fotoğraflar: Backgrid UK