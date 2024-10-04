David ve Victoria Beckham 80 milyon dolarlık evi satın alıyor
David Beckham ile Victoria Beckham çifti, Miami'deki saray yavrusu gibi görünen eve 80 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor
- 1
David Beckham ile Victoria Beckham çifti, Miami'de Biscayne Körfezi'ne bakan devasa malikane için 80 milyon dolar harcamaya hazırlanıyor.
Çiftin, David Beckham'ın yöneticisi olduğu takımı Inter Miami'ye yakın olmak amacıyla 9 yatak odalı geniş mülkü satın almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.
- 2
2018'de inşa edilen evin şef mutfağı, havuzu, sinema salonu, spor salonu ve spa alanı bulunuyor.
- 3
Evin dış mekanında açık mutfak ve Biscayne Körfezi'ne doğru giden 40 metrelik bir cephesi var.
-
- 4
İngiliz çift, 2020'de Miami şehir merkezinde bir gökdelenin 900 metrekarelik çatı katına 20 milyon dolar harcamıştı.
- 5
Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain gibi dev takımların yıldızı olarak futbolculuktan emekli olan 49 yaşındaki David Beckham, 2018'den bu yana Inter Miami takımının ortaklarından.
Dünyanın en iyi futbolcularından biri kabul edilen Lionel Messi'yi geçen yıl takımın kadrosuna kattı.
- 6
Kendi markası altında giyimden parfüme pek çok ürünün sahibi olan David Beckham ile eski Spice Girls grubu şarkıcısı, bugünün ünlü moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın toplam servetinin 450 milyon dolar olduğu biliniyor.
-
- 7
Beckham çiftinin Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) ve Harper (13) olmak üzere dört çocuğu bulunuyor. Brooklyn, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Peltz ile evli.