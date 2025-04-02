David Beckham'a ünlü yıldızlarla dolu 50'nci doğum günü partisi
David Beckham, 50'nci yaşına girmesine bir ay kala 100 kişilik erken doğum günü partisi düzenledi. Eşi Victoria Beckham ve çocuklarının hazır bulunduğu lüks partiye Lionel Messi'den Shaquille O'Neal'a, Cindy Crawford'dan Marc Anthony'ye kadar spor ve gösteri dünyasından ünlü isimler katıldı
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David Beckham gelecek ay 50 yaşına giriyor. 2 Mayıs 1975 doğumlu olan emekli İngiliz futbolcu, erken doğum günü partisi verdi. ABD'de Inter Miami futbol takımının başkanlığını yapan Beckham, Miami'deki gösterişli partiye ünlü arkadaşlarını davet etti.
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Ünlü bir İtalyan restoranında spor ve gösteri dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı 100 kişilik davetli partiye katıldı.
David Beckham ve erkek davetlilerin smokin giydiği, kadınların da şık gece kıyafetleriyle katıldığı partide Victoria Beckham ve çocukları da hazır bulundu.
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Beckham çiftinin 22 yaşındaki oğlu Romeo'ya kız arkadaşı Kim eşlik etti. 20 yaşındaki Cruz ise sevgilisi Jackie Apostel'i yanında getirdi. Çiftin 13 yaşındaki kızı Harper'ın da katıldığı partide 26 yaşındaki en büyük oğulları Brooklyn ve eşi Nicola Peltz yer almadı. Çiftin Los Angeles'ta iş görüşmesi yaptığı öğrenildi.
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Partiye, şu anda David Beckham'ın Florida'daki Inter Miami takımında oynayan, futbolun önde gelen isimleri Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquets de katıldı.
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David Beckham'ın yakın arkadaşı olan basketbol efsanesi Shaquille O'Neal, süper model Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber gibi isimler de sabahın erken saatlerine kadar partideydi.
Parti, futbol yıldızlarının buluşma gecesi niteliğindeydi.
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Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ve oyuncu Justin Theroux partiye katılan diğer isimlerdendi.
Jennifer Lopez'in eski eşi, şarkıcı Marc Anthony ve model eşi Nadia Ferreira da partideydi.
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Shaquille O'Neal
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Luis Suarez - Lionel Messi
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Marc Anthony ve eşi Nadia Ferreira
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Tom Brady
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Cindy Crawford
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Shaquille O'Neal
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