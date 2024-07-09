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        "Davaları kazanmaya devam ediyoruz"

        Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul İdari Mahkemesi'nin Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozmasının ardından, "Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 12:48 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:48
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        İstanbul İdari Mahkemesi Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozdu.

        Kararı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile değerlendiren Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz. Antalya 2. İdari Mahkemesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi ve İstanbul İdari Mahkemesi, ‘Martı TAG yasaldır’ diyerek sürücülerimize yazılan cezaları bozdular. Ayrıca Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de taksicilerin itirazlarını reddetti ve Martı TAG reklamları ‘haksız rekabet yaratmıyor’ dedi. Onu da biz kazandık” şeklinde konuştu.

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