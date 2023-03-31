Dijital sanatseverler için NFT bienali Sesli Dinle 0:00 / 0:00

'Siber-Mit: İnsan Sonrası Çağ Tanrıçası' adlı dijital sergi Ataşehir X Media Art Museum’da ziyarete açıldı

HABERTURK.COM

Son dönemde yükselişte olan dijital sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirmeyi hedefleyen NFT bienali, Ataşehir Metropol AVM’de yer alan X Media Art Museum by Dasdas’ta açıldı.

NFT Bienali, dünyanın farklı bölgelerinden 10 sanatçının The Sandbox’ın VoxEdit adlı 3D editörünü kullanarak oluşturduğu"Siber-Mit: İnsan Sonrası Çağ Tanrıçası" temalı eserlerinden oluşan sürükleyici bir sergiye ev sahipliği yaptı. Seçilen eserler, Arslan Kiran (The Sandbox Ülke Müdürü), Rahim Ünlü (NFT Bienal Kurucu Direktörü), Serhat Erman (NFT Biennial Pazarlama Direktörü) ile Esra Özkan (X Media Art Museum Küratörü) tarafından değerlendirildi.

The Sandbox kurucu ortağı ve COO’su Sebastien Borget yaptığı konuşmada "Bu sergi ile dünyanın farklı yerlerinden 10 sanatçının NFT ile yarattıkları sanat eserlerini canlı olarak sizlerle buluşturmayı ve diğer sanatçılara da kendi avatarlarını yaratarak eserlerini metaverse evreninde oluşturmaya ilham olmayı hedefledik. Bugün, burada sizlerle olduğum için çok mutluyum geldiğiniz için teşekkür ederim’’ dedi.

The Sandbox ülke müdürü Arslan Kiran açılışta yaptığı konuşmada dijital sanat alanında yaptıkları çalışmaları gelecekte de devam ettirmeyi hedeflediklerine dikkat çekti: The Sandbox olarak antik tanrıçaları metaverse evrenine getiriyoruz. Birçok sanatçı farklı konularda ve alanlardaki eserlerini yaratabiliyor. Post Human Goddess sergisinde de, 4 kıtadan farklı sanatçıların eserleri yer alıyor.Bu anlamda bizim için de çok özel bir sergi. Bu daha başlangıç, gelecekte bu tarzdaki sergilerimize devam etmeyi hedefliyoruz.

X Media Art Museum kurucu ortağı Mert Fırat, müzenin immersive üretimler ile NFT gibi teknoloji ve sanatın iç içe geçtiği alanları genişletebilme hedefini paylaştı: X Media Art Museum by DasDas olarak 8 ülkedeki 9 farklı lokasyonda gerçekleşen NFT Biennial'i ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Müzemizi geçtiğimiz yıl ziyarete açarken temel hedeflerimizden biri, dijital sanatlar alanındaki üretimleri desteklemek ve dijital sanatları sahiplenerek, immersive üretimler ile NFT gibi teknoloji ve sanatın iç içe geçtiği alanları genişletebilmekti. Güncel olarak dijital sanatlar özelinde bir akademi kurmanın hazırlığı içerisindeyiz ve bu sayede NFT Biennial ile birlikte yeni sanatçılarla da tanışmanın heyecanını yaşıyoruz.'

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