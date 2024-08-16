DasDas yeni sezonu ‘Ayna’yla açacak

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Yedi senedir birçok tiyatro oyununu, müzisyeni ve sanatçıyı sahnesinde ağırlayan DasDas, yeni sezonda da sanatseverleri zengin bir programla ağırlayacak. 20 Eylül akşamı yeni prodüksiyonu ‘Ayna’ ile tiyatro sezonuna merhaba diyecek DasDas, konuk tiyatro ekiplerini, müzisyenleri ve stand-up gösterilerini yıl boyunca sahnesinde misafir etmeye devam edecek.

‘Cyrano’

İngiliz yazar Sam Holcroft’un ünlü oyunu ‘Ayna’, İlham Yazar’ın yönetmenliğinde Türkiye’de ilk kez DasDas’ta sahnelenecek. 2023 yılında Londra’da prömiyerini yaptıktan sonra, seyirciden ve eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan oyun, 20 Eylül akşamı DasDas’ta prömiyerini yapacak. Her şeyin değersizleştiği bir toplumda aşkın ve adaletin arandığı çok eğlenceli, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir düğün davetiyle başlayan oyun içinde bir oyunun anlatıldığı ‘Ayna’nın kadrosunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Sarp Akkaya yer alıyor.

REKLAM ‘Zengin Mutfağı’ Eylül ve Ekim ayı programında ayrıca ‘Zengin Mutfağı’, ‘Joseph K.’, ‘Deli Bayramı’, ‘Titus Kompleks’ ve ‘Cyrano’ gibi prömiyerini yaptığı günden beri kapalı gişe sahnelenen DasDas oyunları da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Birçok konuk oyunu sahnesinde misafir etmeye devam edecek DasDas, geçtiğimiz senenin öne çıkan stand-up gösterilerine sahnesini açarak bu sezon da davetlilere eğlenceli anlar yaşatacak. Müzikseverleri de unutmayan DasDas 25 Ekim’de de büyüleyici sesi ve etkileyici performansıyla Zuhal Olcay’ı ilk kez sahnesinde ağırlayacak.

‘Titus Kompleks’ Tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırıp Türkiye’deki tiyatro üretimine katkı sağlamayı amaç edinen, 7 yıl boyunca 300’den fazla konuk oyunu sahnesinde ağırlayan, 35 oyun prodüksiyonunu hayata geçiren, 1 milyona yakın seyirciyi misafir eden, 30’dan fazla şehre turne düzenleyen, etkinlik programında müzik ve stand-up performanslarını eksik etmeyen DasDas, yeni sezonda da İstanbul’un kültür sanat ve eğlence dünyasının nabzını tutmaya devam edecek.