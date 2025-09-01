Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro DasDas ‘Açık İlişki’'yle sezonu açıyor

        DasDas ‘Açık İlişki’'yle sezonu açıyor

        Binnur Kaya ve Mert Fırat gibi iki önemli ismi ilk kez sahnede buluşturmaya hazırlanan DasDas, 5 Eylül Cuma akşamı prömiyerini yapacak 'Açık İlişki' oyunuyla tiyatro sezonunu açacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        DasDas 'Açık İlişki''yle sezonu açıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DasDas, yaz dönemi etkinlikleriyle konuklarını ağırlamaya devam ederken Eylül ayında yeni sezona da hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 5 Eylül Cuma akşamı yeni prodüksiyonu ‘Açık İlişki’ ile tiyatro sezonuna merhaba diyecek DasDas, konuk tiyatro ekiplerini, müzisyenleri ve stand-up gösterilerini yıl boyunca sahnesinde misafir etmeye devam edecek.

        Binnur Kaya - Mert Fırat
        Binnur Kaya - Mert Fırat

        Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin eşsiz kadın oyunları serisinden biri olan ‘Açık İlişki’de evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri, ilişkilerde yaşanan çifte standartlar alaycı ve eğlenceli bir dille eleştiriliyor. Binnur Kaya ve Mert Fırat tiyatro sahnesinde buluşurken iki isim aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da beraber üstleniyor.

        Deli Bayramı
        Deli Bayramı

        Eylül ayı programında ayrıca ‘Joseph K.’ ve ‘Deli Bayramı’ gibi prömiyerini yaptığı günden beri kapalı gişe sahnelenen DasDas oyunları da seyircisiyle buluşmayı sürdürecek. Her sene 90’dan fazla oyunu misafir ederek bağımsız tiyatro ekiplerine destek olan Açık Sahne, bu sezon da birçok konuk oyuna sahnesini açmaya devam edecek. DasDas, geçtiğimiz sezon olduğu gibi öne çıkan stand-up gösterilerine sahnesini açarak bu sezon da davetlilere eğlenceli anlar yaşatacak. Eylül ayında Özgür Turhan, Baturay Özdemir ve Lesli Karavil stand-up gösterileriyle Alternatif Sahne’de olacaklar.

        Dilhan Şeşen
        Dilhan Şeşen

        Müzikseverleri de unutmayan DasDas, yaz aylarında başladığı her hafta sonu bağımsız lokal müzisyenleri avlusunda ağırladığı Avludaki Sesler konser serisini Eylül ayında da sürdürüyor. Ay boyunca Elif Kozan, Deniz Tekin, Selin Baycan, İdil Meşe, Dilhan Şeşen, Rana Türkyılmaz, Seda Erciyes ve Billur Battal gibi son dönemin bağımsız güçlü sesleri Smash Avlu Sahne’sinde sevenleriyle buluşacak. DasDas etkinliklerinin biletleri mobilet.com ve biletinial.com'da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dasdas
        #Mert Fırat
        #binnur kaya
        #Açık İlişki
        #tiyatro
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Sabun diyeti
        Sabun diyeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Uykusuz gecelerin sorumlusu olan gıdalar
        Uykusuz gecelerin sorumlusu olan gıdalar
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        Habertürk Anasayfa