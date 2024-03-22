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        Haberler Magazin Darülaceze sakinlerine iftar yemeği

        Darülaceze sakinlerine iftar yemeği

        Tuğba Özay, Darülaceze sakinleri için özel bir iftar yemeği verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 17:12 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:12
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        • 1

          İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen iftara iş, sanat, cemiyet dünyasından davetliler katıldı. Özay; yemeğin ardından yaptığı konuşmada anne ve babaların hayatımızdaki önemini vurgulayarak herkesin güzel günler geçirmesini diledi.

        • 2

          Tuğba Özay, orkestrası eşliğinde birçok ünlü şarkıcıylaa birlikte Darülaceze sakinlerine mini bir konser verdi.

        • 3

          Tuğba Özay, basına yaptığı açıklamada; "Geleneksel Darülaceze sakinleri için düzenlediğimiz iftar yemeği, çok güzel geçti. Etkinliğin 11'inci yılında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        • 4

          2023'te kaybettiği babası şair - yazar İlhan Özay'ın şiirlerini okuması için sahneye davet ettiği öğretmen ve yazar annesi Duygu Özay'ın, rahmetli eşinin şiirlerini okumasıyla davette duygusal anlar yaşandı.

        • 5

          Maral, Sılanaz, Sevilay Öztürk, Umut Açıkgöz, Pınar Dağdelen, Tufan Köroğlu ve Murat Çelik gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen iftar davetinde Darülaceze sakinlerine moral ve neşe dolu bir müzik ziyafeti sunuldu. Tuğba Özay, günün anısına herkese kırmızı karanfil dağıttı.

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