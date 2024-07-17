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        Haberler Gündem 3. Sayfa Darp davasında düşme talebi | Son dakika haberleri

        Darp davasında düşme talebi

        Polat çiftinin, komşularını darp ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada mütalaa açıklandı. Savcılık Dilan Polat için şikayet olmaması, Engin Polat için de şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle davanın düşmesini talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:23
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        Darp davasında düşme talebi
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        "Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darp ettikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Özalp, olay tarihinde Polat çiftine misafirliğe gittiklerini belirterek, "Dilan Hanımın yardımcısı, 'Engin Bey arabayla ilgili bir sorun var, çekilmiyor.' dedi. Engin Bey de 'Tatsızlık çıkmasın, güvenliğe haber verin, o ilgilensin.' dedi. Aradan yarım saat geçtikten sonra yanımıza biri gelip, 'Dilan hanıma küfrediliyor, müdahale ediliyor.' dedi. Engin Bey hızla dışarı koştu. Kimin vurduğunu arıyordu. Çok sinirliydi. Engin Bey evin kapısını vurdu. Kapı acıkmış, kendiliğinden açıldı. 'Abi sakin ol içeride çocuk var.' dedim. Adamı arıyordu, Engin içeri girmedi. Müşteki ile karşılaştıklarında, 'Sen benim eşime nasıl küfredersin?' diye aralarında atışma geçti." beyanında bulundu.

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        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, araç parkı yüzünden taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirterek, Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A'ya yönelik "tehdit" suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.

        Engin Polat hakkında ise mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret", "yaralama" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı verilmesi talep edilen mütalaada, Engin Polat'ın konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma, karar için ertelendi.

        İDDİANAMEDEN

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılıyor.

        Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darp edip tehditte bulundukları öne sürülüyor.

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        İddianamede, müşteki Metin S.A'nın, Polat'lara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park etmeleri nedeniyle aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldığını söylediği belirtilerek, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapora göre müştekinin darp edilme sonucu hafif nitelikte yaralandığı kaydediliyor.

        İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        POLAT ÇİFTİNE YÖNELİK DİĞER DAVA

        Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu" ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Hazırlanan ve ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

        Diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

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