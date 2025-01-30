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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Daron Acemoğlu, annesinin hatırasını Nobel'e bağışladı - İş-Yaşam Haberleri

        Daron Acemoğlu, annesinin hatırasını Nobel'e bağışladı

        2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu, annesinden kendisine hatıra olarak kalan kağıt ağırlığını Nobel Ödülü Müzesi'ne bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:10
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        Annesinin hatırasını Nobel'e bağışladı
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        Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasının ardından kendisi için çok kıymetli olan bir objeyi Nobel Ödülü Müzesi'ne bağışladı. Acemoğlu, annesinden kendisine kalan birkaç hatıradan biri olan kağıt ağırlığını müzeye emanet etti.

        Nobel Ödülleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Acemoğlu'nun bağışı koleksiyonumuz için büyük önem taşımaktadır, zira annesinden kalan birkaç hatıradan biridir" ifadeleri kullanıldı.

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