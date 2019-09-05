05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Netflix'in en iddialı dizilerinden olan Dark, 2.sezonuyla izleyicisiyle buluştu. "Beyin yakan dizi" tanımıyla kitlesini her geçen gün arttırıyor. Başrollerinde Louis Hofmann'ın canlandırdığı Jonas Kahnwald'ın yıllar arasındaki gelgitlerini anlatan bu muhteşem dizinin oyuncularında Lisa Vicari (Martha Nielsen),Maja Schöne (Hannah),Oliver Masucci (Ulrich Nielsen),Gina Stiebitz gibi isimler yer alıyor.
DARK DİZİSİ KONUSU
İnsanlığın en görkemli buluşlarının en karanlık içgüdülerle gelgitlerle aforizmalarla desteklenmesini anlatıyor. Winden kasabasında yaşayan insanların 33 yılda bir kendini tekrar etmesi, zaman içinde gelgitlerin yaşanması ve Jonas'ın önderliğinde zaman makinasının kullanılıp geçmişe ve geleceğe gidilmesini anlatan dizi, forumlarda 1 numaralı bilimkurgu dizisi olarak tavsiye ediliyor.
DARK OYUNCU KADROSU
Bir Alman yapımı olan Dark’ın oyuncu kadrosu da geniş. Dizide Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Maja Schöne ve Jördis Triebel gibi isimler bulunuyor. Yeni sezonda var olan bazı oyuncuların gitmesi ve yerine yeni oyuncuların da gelmesi olası.
Diğer oyuncular
Andreas Pietschmann - Yabancı / büyük Jonas
Mark Waschke - Noah
Lea van Acken - gelecekten gelen Kız
Yardımcı oyuncular
Nils Brunkhorst - 2019'da lise fen bilgisi öğretmeni
Lena Dörrie - Clara Schrage, 2019'da Helge Doppler'e bakan hemşire
Tara Fischer - 1986'da Katharina'nın arkadaşı
Leopold Hornung - Torben Wöller, 2019'da düşük rütbeli polis memuru
Tom Jahn - Jürgen Obendorf, Erik Obendorf'un babası
Anna König - Edda Heimann, 2019'da bir patolog
Vico Mücke - Yasin Friese, 2019'da Elisabeth Doppler'in arkadaşı
Barbara Philipp - Selma Ahrens, 1986'da bir çalışan
Paul Radom - Erik Obendorf, 2019'da ortadan kaybolan uyuşturucu satıcısı bir genç
Anton Rubtsov - Benni/Bernadette, 2019'da bir transgender fahişe
Anna Schönberg - Hemşire Donata, 1986'da Ines Kahnwald'ın iş arkadaşı
Mieke Schymura - Memur Jankowski, 2019'da düşük rütbeli bir polis memuru
Lea Willkowsky - Jasmin Trewen, 1986'da Claudia Tiedemann'ın sekreteri
DARK DİZİSİ KAÇ SEZON VE KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?
Dizinin şu ana kadar 2 sezonu yayınlandı. Diziseverler 3. sezonunundan gelmesinin büyük ihtimal olduğunu söylüyorlar. 1. sezon 10 bölüm, 2. sezon ise 8 bölümden oluşuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!