Darende'nin tarihi ve doğal güzellikleri gece görüntülendi
Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi
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Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Darende, gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
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17. yüzyılda ilçeyi ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde, 'şirin bir belde' diye aktardığı ilçedeki Kudret Havuzu, Tohma Kanyonu, Ozan Mescidi, Aslantaşlar ve Günpınar Şelalesi, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı.
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Somuncu Baba Külliyesi civarında Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasındaki şifalı havuz, farklı güzellik sunuyor.
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Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından çıkan suyun aktığı Tohma Kanyonu ile 8. yüzyıldan kalma, bir dönem kilise ve daha sonra mescit olarak kullanılan Ozan Mescidi fotoğraf karelerine aktarıldı.
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İlçedeki Aslantaş heykelleri ve Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi de gündüz olduğu kadar gece de doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
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