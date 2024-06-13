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        Haberler Yaşam Darende'nin tarihi ve doğal güzellikleri gece görüntülendi

        Darende'nin tarihi ve doğal güzellikleri gece görüntülendi

        Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:04
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          Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Darende, gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

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          17. yüzyılda ilçeyi ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde, 'şirin bir belde' diye aktardığı ilçedeki Kudret Havuzu, Tohma Kanyonu, Ozan Mescidi, Aslantaşlar ve Günpınar Şelalesi, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı.

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          Somuncu Baba Külliyesi civarında Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasındaki şifalı havuz, farklı güzellik sunuyor.

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          Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından çıkan suyun aktığı Tohma Kanyonu ile 8. yüzyıldan kalma, bir dönem kilise ve daha sonra mescit olarak kullanılan Ozan Mescidi fotoğraf karelerine aktarıldı.

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          İlçedeki Aslantaş heykelleri ve Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi de gündüz olduğu kadar gece de doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

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