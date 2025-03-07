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        Haberler Gündem Güncel Darbedip paylaştı, gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Darbedip paylaştı, gözaltına alındı

        Kütahya'da bir kişiyi darbederek o anları kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 01:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 01:52
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        Darbedip paylaştı, gözaltına alındı
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        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin darbedilmesine ilişkin videonun paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Polis, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerindeki bir banka oturttuğu kişiyi, darbedip o anları sosyal medya üzerinden paylaşan şüphelinin E.İ. (17) olduğunu tespit etti.

        Şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.İ., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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