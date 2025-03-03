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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Dans performansı 'Hammer' İstanbul'a geliyor

        Dans performansı 'Hammer' İstanbul'a geliyor

        GöteborgsOperans Danskompani'nin görkemli dans performansı "Hammer", 22, 23 ve 24 Mayıs'ta üç gösteriyle İstanbul Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 17:36 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:36
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        Dans performansı 'Hammer' geliyor
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        Ödüllü koreograf Alexander Ekman’ıın GöteborgsOperans Danskompani için gerçekleştirdiği görkemli dans performansı “Hammer”, Mayıs 2025'te İstanbul’a geliyor. Çevrimdışı özverili bir uyum halinden çevrimiçi bilinçli bir egomanyaya tekrar geri götüren “Hammer”, 22, 23 ve 24 Mayıs’ta üç gösteriyle İstanbul Zorlu PSM’de olacak.

        Ekman, görsel olarak etkileyici çalışmaları, çağdaş toplumun kendilik imajına spot ışığı tutuyor; çoğu zaman mizahi bir dokunuşla. Bize kendimize gülmeyi, ama belki de daha çok başkalarına gülmeyi öğretiyor. Ekman, dünya çapında yaklaşık 50 farklı topluluk tarafından sahnelenen 50'ye yakın eser yarattı. Gösterilerin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Biletinial
        #Hammer
        #dans
        #GöteborgsOperans Danskompani
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