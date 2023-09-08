Danny Masterson'a tecavüzden 30 yıl
ABD'li aktör Danny Masterson, iki kadına tecavüz etme suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Masterson, bu cezanın en az 30 yılını yatacak
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Danny Masterson, 2000’li yılların başında işlediği suçlar sırasında 'That 70’s Show' adlı dizide rol alıyordu. Savcılar, iki kadına tecavüz eden Masterson’ın Scientology tarikatındaki konumunu kullanarak, mağdurların şikayetçi olmasını engellediğini öne sürüyordu.
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"KEŞKE ONU DAHA ERKEN POLİSE ŞİKAYET EDEBİLSEYDİM"
Dün görülen duruşma sırasında konuşan kadınlardan bir tanesi, "Keşke onu daha erken polise şikayet edebilseydim" dedi.
Reusters'ın aktardığına göre; Bir diğer mağdur kadın ise, "Seni affediyorum. Artık hastalığının yükünü taşımam gerekmiyor" şeklinde konuştu.
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KARAR AÇIKLANINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Duruşma boyunca konuşmayan ünlü aktör Danny Masterson, en üst seviyeden ceza aldığı açıklandığında eşi Bijou Phillips'le birlikte gözyaşlarını tutamadı. Masterson, cezasının açıklanmasının ardından tutuklandı.
Masterson, daha önce de yargılanmış fakat 2022’de jüri hakkında bir karar verememişti. Bunun üzerine yapılan yeniden yargılama sonucu 2022’de suçlu bulunmuştu.
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2001-2003 yılları arasında ününün zirvesinde olan Danny Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu verildiğini söylemişti.
Yargılama sonucu Masterson’un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.
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"BU KADINLAR CESURCA BAŞLARINA GELENLERİ ANLATTI"
BBC’ye konuşan iki kadının avukatı Alison Anderson, "Bu kadınlar cesurca başlarına gelenleri anlattı ve iki ayrı yargılama sürecine doğrudan katıldı. Engellemelere ve tehditlere rağmen bu acımasız cinsel saldırganın cezasını çekmesini sağladılar" ifadelerini kullandı.
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İLK SUÇLAMALAR 2017'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Masterson’a yönelik suçlamalar ilk olarak 2017’deki #MeToo hareketi sırasında ortaya çıkmıştı. Suçlamaları reddeden Danny Masterson ise cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu söylemişti.
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Başlatılan soruşturmada savcılar, Scientology Kilisesi’nden yetkililerin tecavüze uğrayan kadınlardan birine şikayetçi olması durumunda kiliseden atılacağını söyleyerek, 400 bin dolar ödeme içeren bir gizlilik anlaşması imzalamaya zorladığını öne sürüyordu.
Fotoğraflar: AP, Reuters