Danny Masterson'a tecavüzden 30 yıl

"KEŞKE ONU DAHA ERKEN POLİSE ŞİKAYET EDEBİLSEYDİM"

Dün görülen duruşma sırasında konuşan kadınlardan bir tanesi, "Keşke onu daha erken polise şikayet edebilseydim" dedi.

Reusters'ın aktardığına göre; Bir diğer mağdur kadın ise, "Seni affediyorum. Artık hastalığının yükünü taşımam gerekmiyor" şeklinde konuştu.