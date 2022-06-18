Danla Bilic'ten bikinili poz! Sevgilisiyle tatilde...

"ÖNCESİ-SONRASI FOTOĞRAFLARA ÜZÜLMÜYORUM"

4 kez estetik ameliyat geçiren Bilic, "Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' diyorum." ifadelerini kullanmıştı.