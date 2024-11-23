Danla Biliç: Onlar kadın oldu, biz erkek olduk

Danla Biliç: Onlar kadın oldu, biz erkek olduk

Uzmanların da söylediği gibi tam bir sosyal medya kirliliği yaşanıyor. Dayanak noktası olmaksızın ortaya atılan görüşler, sarf edilen cümleler, sosyal medya aracılığıyla yapay olarak hayat buluyor. Dayanak noktası olmaksızın ortaya atılan bir görüş, sarf edilen bir cümle de Hülya Avşar'ın YouTube programına katılan Danla Biliç'ten geldi.

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Danla Biliç, erkeklerin kadınlaştığını öne sürerek; "Alma - verme dengesini kurabilen erkek kalmadı. Hep istiyorlar ama hep istiyorlar. Hep ağlıyorlar. Onlar; kadın oldu, biz erkek olduk. Böyle olmayanı da ya evlendi ya gitti yurt dışına yok yani" ifadelerini kullandı.

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