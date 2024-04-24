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        Danıştay'da başkanlık seçimi günü

        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:30
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        Danıştay yeni başkanını seçiyor
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        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapılacak.

        AA'da yer alan habere göre 7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit
        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit

        Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulunda, bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapılacak. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gidecek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirleyecek.

        Danıştay üyelerinin her biri seçimde aday olabilecek. Adayların, üyelerin salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekecek.

        Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyor.

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