Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Danimarka’da hava sahasında dron görülmesi nedeniyle Kopenhag'da uçuşlar durduruldu | Dış Haberler

        Kopenhag Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

        Danimarka'nın başkentinde bulunan Kopenhag Havalimanı'nda ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle durdurulan uçuşlar dört saatlik aranın ardından yeniden başladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 08:10 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kopenhag Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanı, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatılmıştı. Yetkililer, dört saatlik aranın ardından havalimanı trafiğinin yeniden açıldığını bildirdi.

        Kopenhag polisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ila 3 adet dron uçtuğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

        Polis, olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti. Danimarka polisi, olayda 20 binden fazla yolcunun etkilendiğini belirtti.

        Uçuş takip firması Flightradar 24 ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.05 itibarıyla dron şüphesi nedeniyle Kopenhag Uluslararası Havalimanı'na giden 35'ten fazla uçuşun Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

        Ulusal basın çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu belirtirken, birçok kişinin de havalimanında beklediği bilgisini paylaştı.

        Bu arada, Kopenhag Havalimanı Danimarka'nın en büyük havalimanı konumunda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa