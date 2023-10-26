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        Haberler Dünya Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Türkiye'ye geliyor

        Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Türkiye'ye geliyor

        Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'in, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:19
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        Danimarka'dan Türkiye'ye resmi ziyaret
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Danimarka arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır. Gazze'deki gelişmeler, Ukrayna'daki durum, Türkiye- AB ilişkileri, bazı Avrupa ülkelerinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dahil, güncel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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