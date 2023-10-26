Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Türkiye'ye geliyor

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Danimarka arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır. Gazze'deki gelişmeler, Ukrayna'daki durum, Türkiye- AB ilişkileri, bazı Avrupa ülkelerinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dahil, güncel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.