07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı.
AA'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Savunma Bakanı Trine Bramsen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Danimarka'nın uluslararası alanda askeri faaliyetlerini artıracağını söyledi.
Frederiksen, Danimarka'nın, DEAŞ'e karşı ABD önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye'nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini kaydetti.
Mali'deki BM Mali İstikrar Misyonu'nda (MİNUSMA) konuşlandırılmak üzere en fazla 65 kişilik ekiple birlikte nakliye uçağı ve 10 kişilik personel göndereceğini belirten Frederiksen, Fransa önderliğinde Afrika'nın Sahel bölgesinde yürütülen Barkhane Operasyonu'na da helikopter, 70 kişilik ekip ve 2 üst düzey askeri yönetici ile destek verileceğini açıkladı.
Frederiksen, "Hükümet olarak amacımız aktif bir dışişleri politikası yürütmek. Bu politikayı müttefiklerimiz, ABD, NATO, AB ve BM ile birlikte yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD DANİMARKA'NIN SURİYE'YE ASKER GÖNDERMESİNDEN MEMNUN
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Danimarka’nın ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker gönderme kararından, memnuniyet duyduklarını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Jonathan R. Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Danimarka hükümetinin Doğal Kararlılık Operasyonu'na destek vermek üzere Suriye’ye asker sevk edeceğini duyurması ve bu önemli misyonda yük ve sorumluluğu paylaşmaya devam edeceklerine yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.
Danimarka’nın DEAŞ ile mücadele koalisyonunun önemli bir ortağı olduğunu belirten Hoffman, "Bu sevkiyat Danimarka’nın SDG dahil ortaklarımızla çalışma ve DEAŞ’ın geri gelmemesi konusundaki kararlığının bir göstergesidir. Danimarkalı ortaklarımız Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenlik için az sayıdaki ABD askeri gücü ile çalışacak.” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Suriye’deki ABD askerlerinin çoğunu çekip, ülkenin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge kuracağını duyurmuştu.
Bunun üzerine Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın duyurduğu güvenli bölge planına destek vermeleri için Avrupa ülkelerinin kapılarını çalmıştı.
Ancak çoğu Avrupa ülkesi, ABD stratejisindeki belirsizliklerden dolayı bu teklife sıcak bakmamıştı.
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