"Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak zorundasınız"

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Danimarka'da, yabancıların ve mülteci devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışmalarını zorunlu kılan bir yasa tasarısını meclise sunuldu.



İktidardaki Sosyal Demokratlar'ın sunduğu yasa tasarısında, Danimarka'da "Hala sabahları erken kalkmalarını gerektirecek bir işi olmayan" çok sayıda insan olduğu, bunların çoğunun da "Batı kökenli olmayan kişiler" olduğu belirtildi.

Azınlık hükümeti konumundaki Sosyal Demokratların tasarıyı geçirmek için meclisteki diğer partilerin desteğine ihtiyacı var.

"Uzun yıllar boyunca göçmenlerden hiçbir şey talep etmeyerek, insanlara kötülük yaptıklarını" söyleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "İnsanların katkıda bulunma ve faydalı olma görevi var, eğer göçmenler düzenli bir iş bulamazlarsa, aldıkları sosyal yardımların karşılığında çalışmak zorunda oldukları yeni bir sistem getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak ve hem kendinizi hem de ailenizi geçindirmek zorundasınız" denilen tasarıda, "Eğer bir insan kendi kendine geçinemiyorsa, o zaman tüm sosyal yardımları alabilmek için de düzenli bir çalışma haftasına karşılık gelecek boyutta katılımda ve katkıda bulunma yükümlülüğü olmalıdır" ifadesi kullanıldı.

10 KADINDAN 6'SI İŞSİZ

Raporda, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan ve Türkiye kökenli birçok kadının işgücü piyasasının dışında kaldığı vurgulandı. Bu ülkelerden gelen 10 kadından 6'sının işsiz olduğu ifade edildi.