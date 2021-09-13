Danimarka'da tüm yasaklar kalktı: 50 bin kişilik konser!

Danimarka'da koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırıldığı günün ertesinde Parken Stadyumu'nda 50 bin kişinin katılımıyla bir konser düzenlendi.
Danimarkalı The Mindsof 99, konseri Avrupa'da karantina kurallarının kaldırılmasının ardından yapılan ilk en büyük stadyum konseri oldu.
Bir buçuk yıl önce tüm biletleri tükenen konser pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Organizatör Live Nation, konserin ülkede yasakların kaldırılmasının bir gün sonrasına denk gelmesiyle bunun bir anlamda kutlamaya dönüştüğünü söyledi.
SALGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA
Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu 10 Eylül Cuma günü, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.
Kurul'dan yapılan açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert Kovid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ve Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı vurgulandı.
Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.
Rigshospitalet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıkları Başhekimi Jens Lundgren, devlet televizyonu DR'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın salgına karşı zaferini başlangıçta sert önlemler daha sonrada yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla kazandığını söyledi.
Ülkede aşılma oranın yüzde 83'e çıktığını kaydeden Lundgren, sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması durumunda kısıtlamaların tekrar geri getirilebileceğini hatırlattı.
Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 604'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 350 bin 996'ya yükseldi.
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