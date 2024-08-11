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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Danimarka, altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Danimarka, altın madalya kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbolda Danimarka, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:23 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:23
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        Danimarka, Hentbolda zafere ulaştı!
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        Danimarka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbolda altın madalyaya ulaştı.

        Pierre Mauroy Stadı'ndaki erkekler hentbolun altın madalya mücadelesinde Almanya ve Danimarka karşılaştı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 12-21 üstünlüğüyle sona erdi. Etkili oyununu ikinci devrede de sürdüren Danimarka, maçı 39-26 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

        Bronz madalyayı İspanya'nın elde ettiği organizasyonu Slovenya, 4'üncü tamamladı.

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