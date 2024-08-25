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        Haberler Spor Voleybol Danimarka: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Danimarka: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:27 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:27
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        Filenin efeleri, ilk maçta mağlup!
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        2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 mağlup oldu.

        Middelfart şehrindeki oynanan maçta Türkiye, rakibine 25-23, 25-23 ve 27-25'lik setlerle mağlup oldu.

        Milli takım, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Macaristan'ı konuk edecek.

        Salon: Lillebeltshallen

        Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Salvis Kurtiss (Letonya)

        Danimarka: Madsen, Mikelsons, Jensen, Kjaer, Hesselholt, Jacobsen (Hjorth, Dahl, Hoff, Nielsen, Brinck)

        Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Caner Ergül, Burakhan Tosun, Burutay Subaşı, Efe Bayram)

        Setler: 25-23, 25-23, 27-25

        Süre: 97 dakika (31, 32, 34)

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