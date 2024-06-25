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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Danimarka: 0 - Sırbistan: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Danimarka: 0 - Sırbistan: 0 | MAÇ SONUCU

        Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) C grubunun son maçında Danimarka ile Sırbistan, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Danimarka adını son 16 turuna yazdırdı. Sırbistan ise grubu 2 puanla sonuncu sırada tamamlayarak elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 23:54 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:51
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        Danimarka'ya beraberlik yetti!
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        Danimarka, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) adını son 16 turuna yazdırdı.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşılaştı. Münih Futbol Arena'da yapılan maç, golsüz eşitlikle sona erdi.

        İngiltere ve Slovenya'nın da bulunduğu grupta üç maçından da beraberlikle ayrılan Danimarka, grubu 3 puanla ikinci sırada tamamladı. İlk maçında İngiltere'ye yenilen, sonrasında da Slovenya ve Danimarka ile berabere kalan Sırbistan ise 2 puanla sonuncu oldu.

        DANİMARKA 5. KEZ GRUPTAN ÇIKTI

        Danimarka Milli Futbol Takımı, 10. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.

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        1980'de gruplu oynanmaya başlayan turnuvada daha önce 4 kez gruptan çıkan Danimarka, 1 kez şampiyon olurken, 2 kez yarı, bir kez de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

        Danimarka, turnuvada beşinci kez grup aşamasını geçti.

        DANİMARKA, ALMANYA İLE EŞLEŞTİ

        Son Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Danimarka, son 16 turunda ev sahibi Almanya'nın rakibi oldu.

        A Grubu'nu lider tamamlayan Almanya ile Danimarka, 29 Haziran Cumartesi günü çeyrek finale yükselebilmek için mücadele edecek.

        SIRBİSTAN'IN İLK AVRUPA ŞAMPİYONASI MACERASI KISA SÜRDÜ

        Sırbistan, Yugoslavya'nın dağılması ve Karadağ ile ayrılmalarından sonra katıldığı ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti.

        Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, EURO 2024 ile ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

        DJOKOVIC'TEN SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI'NA MORAL

        Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, müsabakayı tribünden izledi.

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        Maç öncesi Münih Futbol Arena'ya gelen dünya 2 numarası Djokovic, saha kenarında ısındıktan sonra soyunma odasına giren Sırp futbolcularla tek tek tokalaştı.

        Djokovic, müsabakayı protokol tribününde üzerinde Sırbistan Milli Takımı formasıyla izledi.

        TADIC YEDEK OTURDU

        Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Fenerbahçeli Dusan Tadic, maça yedeklerde başladı.

        Gruptaki ilk 2 maçta toplamda 111 dakika sahada kalan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, Danimarka müsabakasına 46. dakikada Lazar Samardzic'in yerine dahil oldu.

        DANİMARKA'DA HJULMAND CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Danimarka, orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'dan son 16 turunda yararlanamayacak.

        Sırbistan müsabakasına kart sınırında çıkan 25 yaşındaki Hjulmand, 30. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, son 16 turundaki Almanya müsabakasında forma giyemeyecek.

        SIRP TARAFTALAR TAŞKINLIK YAPTI

        Mücadelede Sırbistan taraftarları, sahaya yabancı madde attı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın koruduğu kalenin arkasındaki Sırp taraftarlar, sahaya yabancı maddeler atarak oyunun duraklamasına neden oldu.

        İkinci yarıda sahaya giren bir taraftar, futbolcularla özçekim yapmak isterken güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir futbol ortaya koydu. Savunma güvenliklerinin ön planda olduğu mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

        İkinci yarı, ilk devreye göre daha hareketli geçti. Gruptan çıkmak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Sırbistan'ın son anlarda kurduğu baskı sonuçsuz kaldı. Mücadele, gol sesi çıkmadan tamamlandı.

        Bu sonuçla Danimarka grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırırken Sırbistan turnuvaya veda etti.

        Stat: Münih Futbol Arena

        Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

        Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Bah (Dk. 77 Kristiansen), Hjulmand (Dk. 77 Delaney), Hojbjerg, Maehle, Eriksen (Dk. 88 Poulsen), Hojlund (Dk. 59 Dolberg), Wind (Dk. 46 Skov Olsen)

        Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Mijailovic (Dk. 73 Mladenovic), Ilic (Dk. 68 Vlahovic), Gudelj (Dk. 46 Jovic), Zivkovic, Samardzic (Dk. 46 Tadic), Lukic (Dk. 87 Sergej Milinkovic-Savic), Mitrovic

        Sarı kartlar: Dk. 4 Milenkovic, Dk. 83 Mitrovic (Sırbistan), Dk. 27 Wind, Dk. 30 Hjulmand (Danimarka)

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