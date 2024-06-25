Danimarka: 0 - Sırbistan: 0 | MAÇ SONUCU

Danimarka, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) adını son 16 turuna yazdırdı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşılaştı. Münih Futbol Arena'da yapılan maç, golsüz eşitlikle sona erdi.

İngiltere ve Slovenya'nın da bulunduğu grupta üç maçından da beraberlikle ayrılan Danimarka, grubu 3 puanla ikinci sırada tamamladı. İlk maçında İngiltere'ye yenilen, sonrasında da Slovenya ve Danimarka ile berabere kalan Sırbistan ise 2 puanla sonuncu oldu.

1980'de gruplu oynanmaya başlayan turnuvada daha önce 4 kez gruptan çıkan Danimarka, 1 kez şampiyon olurken, 2 kez yarı, bir kez de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Danimarka Milli Futbol Takımı, 10. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.

A Grubu'nu lider tamamlayan Almanya ile Danimarka, 29 Haziran Cumartesi günü çeyrek finale yükselebilmek için mücadele edecek.

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, EURO 2024 ile ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Sırbistan, Yugoslavya'nın dağılması ve Karadağ ile ayrılmalarından sonra katıldığı ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti.

Gruptaki ilk 2 maçta toplamda 111 dakika sahada kalan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, Danimarka müsabakasına 46. dakikada Lazar Samardzic'in yerine dahil oldu.

İkinci yarıda sahaya giren bir taraftar, futbolcularla özçekim yapmak isterken güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın koruduğu kalenin arkasındaki Sırp taraftarlar, sahaya yabancı maddeler atarak oyunun duraklamasına neden oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir futbol ortaya koydu. Savunma güvenliklerinin ön planda olduğu mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı, ilk devreye göre daha hareketli geçti. Gruptan çıkmak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Sırbistan'ın son anlarda kurduğu baskı sonuçsuz kaldı. Mücadele, gol sesi çıkmadan tamamlandı.

Bu sonuçla Danimarka grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırırken Sırbistan turnuvaya veda etti.