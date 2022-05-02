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Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek bir arada

Danilo Zanna, eski eşi Tuğçe Demirbilek ile oğullarının doğum gününde buluştu. Demirbilek ve Zeno ile objektif karşısına geçen Zanna, o anları Instagram'dan paylaştı

02.05.2022 - 17:10 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2012 yılında evlenen şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almıştı. Ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra ikilinin mutluluklarına gölge düşmüştü. Çift, 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

  • ESKİ EŞLER BİR ARADA

    Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya geldi. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

  • "BUGÜN BİZİM İÇİN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÜNÜ"

    Zanna, Instagram'dan yayınladığı kareye, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü..." ifadelerini not düştü.

  • ANLAŞMALI BOŞANDILAR

    Boşanma sonrası Danilo Zanna, "Üzüldüm. Her şey yolunda..." demişti. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'e ortak velayet vermişti.

  • YENİ AŞKA YELKEN Mİ AÇTI?

    Öte yandan Danilo Zanna'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İtalyan şefin 40. yaş gününde yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı. Doğum gününü sürpriz bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği öğrenilmişti.

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