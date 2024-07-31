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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Daniel Wiffen'dan olimpiyat rekoru - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Daniel Wiffen'dan olimpiyat rekoru

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 800 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 00:57 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:57
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        Daniel Wiffen'dan olimpiyat rekoru
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        Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışta İrlandalı Daniel Wiffen, altın madalyaya uzandı.

        İrlandalı yüzücü, 7 dakika 38 saniye 19 saliselik derecesiyle yeni olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

        Bir önceki rekor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Mykhailo Romanchuk tarafından 7 dakika 41 saniye 28 saliselik dereceyle kırılmıştı.

        ABD'li Bobby Finke 7 dakika 38 sanile 75 saliselik dereceyle gümüş madalya kazanırken, İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri ise 7 dakika 39 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.

        Madalya kazanan üç yüzücünün de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kırılan rekoru geçmesi dikkati çekti.

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