Danfoss Eaton’s Hydraulics’i satın aldı

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Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında faaliyet gösteren Danfoss Ocak 2020 itibariyle Eaton’s Hydraulics’i satın aldı.

Danfoss’un temel iş alanlarını güçlendirip müşteri değerini arttırma stratejisi doğrultusunda yapılan satın alma 3.3 milyar dolar (yaklaşık 3 milyar euro) karşılığında gerçekleşti. Tarım, inşaat ve endüstriyel pazar segmenti gibi pazarlardaki müşterilere ürün tedarik eden Eaton Hydraulics'i satın alan Danfoss, bu sayede endüstriyel hidrolik pazarına girebilecek.

Anlaşmayla Danfoss’un mevcut iş segmenti Danfoss Enerji Çözümleri’ne transfer edilecek ve bu iş segmentine yaklaşık 11 bin çalışan ve 2.2 milyar dolar 2019 satışı getirerek hidrolik iş hacmini ikiye katlayacak. Danfoss an itibariyle yaklaşık 28 bin çalışan ve 7.9 milyar dolarlık satışa sahip.

Danfoss Başkan ve CEO’su Kim Fausing, satın alma ile ilgili, “Bu satın alma ile mobil ve endüstriyel hidrolik alanında bir dünya lideri oluşturma yolunda önemli ve dönüşüm odaklı bir adım attık. Bunu, tamamlayıcı portföylerimizle coğrafi ayak izimizi birleştirebileceğimiz bir fırsat olarak görüyoruz. Küresel sektörde büyük saygı gören Eaton Hydraulics azimli insan kaynağı ve güçlü markaları ile biliniyor. İki şirketin bilgi ve deneyimi bir araya geldiğinde müşterilerimiz rakipsiz uzmanlık için tek bir ortakla hayatlarına devam edebilecekler. Güçlü teknoloji ortağı konumumuzu korumak amacıyla imzaladığımız bu anlaşma ile temel hidrolik iş faaliyetlerimize ve dijital çözümlere yatırıma devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Eaton Hydraulics’in CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Craig Arnold “Eaton’s Hydraulics’in, temelinde hidrolik yatan bir şirkete dahil olmasından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz, bu anlaşma sonuca ulaştırıldığında, hidrolik alanında kapsamlı bilgi ve uzmanlığa sahip iki yetenekli ekibi bir araya getirecek. Eaton’un hidrolik ekibi, mobil ve endüstriyel hidrolik alanında dünya lideri şirketin bünyesine katılacak ve sonuç olarak müşterilerimize ve distribütörlerimize geniş teknoloji ve hidrolik çözümler portföyü ile fayda sağlayacağız.” diye belirtti.