Damla Sönmez kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Güllerin Savaşı, Sibel, Bir Aşk Hikayesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Damla Sönmez, Çukur dizisinde Efsun karakteri ile geri dönüyor. İşte Çukur'un yeni oyuncusu Damla Sönmez'in hayatı hakkında detaylar haberimizde...

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Damla Sönmez 3 Mayıs 1987 doğumludur.

Damla Sönmez Çerkes kökenlidir. Türk televizyonunda birçok yapımda yer alan Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”[4], Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.

Yıl Başlık Rolü Notlar 2009 Kampüste Çıplak Ayaklar Ebru Yardımcı Karakter 2009 Bornova Bornova Özlem Başrol Oyuncusu 2010 Çakal Deniz Yardımcı Karakter 2010 Mahpeyker: Kösem Sultan Kösem Sultan Başrol Oyuncusu 2012 Kurtuluş Son Durak Tülay Başrol Oyuncusu 2012 Uzun Hikaye Ayla Başrol Oyuncusu 2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Defne Başrol Oyuncusu 2014 Deniz Seviyesi Damla Başrol Oyuncusu 2017 Taksim Hold'em Defne Başrol Oyuncusu 2017 Ayla Nuran Başrol Oyuncusu 2018 Sibel Sibel Başrol Oyuncusu

Yıl Başlık Rolü Notlar 2004 Camdan Pabuçlar Gülçin Yardımcı Karakter 2004 Omuz Omuza Pelin Yardımcı Karakter 2005 Kapıları Açmak Gülşen Yardımcı Karakter 2006 Şarkılar Susmasın Aycan Yardımcı Karakter 2006 Sahte Prenses Sedef Yardımcı Karakter 2006-2007 Fırtınalı Aşk Melda Talay Yardımcı Karakter 2008 Emret Komutanım Karamel Yardımcı Karakter 2008-2009 Gece Gündüz Pınar Yardımcı Karakter 2010-2011 Türkan Turhan Yardımcı Karakter 2012 Şubat Gelin Yardımcı Karakter 2013-2014 Bir Aşk Hikayesi Ceylan Başrol Oyuncusu 2014-2016 Güllerin Savaşı Gülru Başrol Oyuncusu 2017 Aşk ve Gurur Zeynep Başrol Oyuncusu 2018 Masum Değiliz Selin Başrol Oyuncusu 2019- Çukur Efsun Başrol Oyuncusu