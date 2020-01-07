BUZLAR ERİDİ



Eşinin açıklamasından sonra Ersubaşı da konuyla ilgili düşüncelerini ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Kendisi açıklama yaptı. Konuşacak pek bir şey yok. Arada ben sinirlenince takipten çıkarım" diyerek barıştıklarını duyurdu.