İşte Ceyhun Yılmaz'ın "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" şiiri:



Sevdiğim ikinci kadınsın sen

İlkini sevmeye mecburdum,

Çok iyiliği oldu bana

Ve hayatımda hiçbir mecburiyeti onun kadar sevmedim

Sevdiğim ikinci kadınsın sen

İlkinin yerini alman mümkün değil

O öğretti bana sevmeyi,

O öğretmese sevemezdim seni bile,

İnan o tuttuğu için ellerimden

Yürümeyi öğrendim, koşabildim sana...

Onun gözlerine benzediği için gözlerin

Alamadım gözlerimi senden.

Sana aşığım, seni seviyorum,

Sevdiğim ikinci kadınsın sen!

Hayatım boyunca omuzumda taşıyorum onu

Ve sen her sabahımdasın

Kıskanma...

Alfabede bile senin adının baş harfi ondan sonra gelir

Kalbim şimdi senin

Onun kadar sev beni kafi.

O doğurdu, sen öldürme!