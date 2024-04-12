Damla Ersubaşı'nın acı günü
'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı'nın babası vefat etti
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Çocuk yaşlarda rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisindeki 'Tuğçe' karakteriyle şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı, babasının ölüm haberiyle sarsıldı.
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Ersubaşı; vefat haberini "Gitti pamuğum, bitti her şeyim. Sen benim kalbimsin babam. Seni o kadar çok özleyeceğim ki... Kokun burnumda, aşkın hep benimle. Canım aşkım yakışıklım. Artık rahat uyu. Rabbim yerini yanında eylesin" sözleriyle duyurdu.
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Ersubaşı'nın babası, beynine pıhtı atması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
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