ESKİ EŞİNİ AFFETTİ

Bir dönem 'ihanet' iddiaları ile gündeme gelen ikili, ayrılık sonrası çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Gazetecilerin, "Barıştınız mı?" sorusuna, "Hayır. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik." yanıtını veren ikili, sürpriz bir karar aldı.